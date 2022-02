Leverkusen ydmygede Dortmund i tysk topkamp

Det bliver formentlig heller ikke i den her sæson, at det lykkes for Borussia Dortmund at vippe Bayern München af tronen i tysk fodbold.

Zagadou fumlede rundt med bolden nær eget felt og lavede en elendig aflevering, som Patrik Schick opsnappede i straffesparksfeltet. Den normalt farlige tjekke sendte en halvsløj afslutning mod mål, og Gregor Kobel dykkede ned og parerede bolden blot for at se den ramme Akanji, der uheldigt dirigerede bolden i eget net.

Da Dortmund udlignede en håndfuld minutter senere, var det også via et selvmål. Efter et frisparksindlæg rettede backen Jeremie Frimpong bolden af, så den snød Lennart Grill i Leverkusens mål.

Kampen var dog kun lige på måltavlen i ganske kort tid. Kort efter udligningen tog Leverkusen atter føringen. Det skete via et perfekt udført kontraangreb, hvor bolden til sidst blev spillet frem til Florian Wirtz, der fri foran mål scorede til 2-1.

Ondt blev værre for Dortmund syv minutter senere. Her viste Robert Andrich stor præcision, da hans frispark på kanten af feltet sejlede over muren og ind i netmaskerne.

Allerede tidligt i anden halvleg fik Leverkusen afmonteret et hvert håb om et comeback for hjemmeholdet. Her gjorde forsvarsspilleren Jonathan Tah det til 4-1, da han helflugtede bolden op i målhjørnet efter et hjørnespark.