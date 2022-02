Kyniske Bayern straffede Leipzigs fejl

Men efter målet vågnede Leipzig op, og cirka midtvejs i første halvleg var der afkast. Andre Silva udlignede til 1-1 efter en hurtig omstilling.

Ti minutter senere så Thomas Müller ud til at have gjort det til 2-1 med hovedet, men efter et VAR-tjek blev målet trukket tilbage, fordi Robert Lewandowski blev vurderet til at have begået frispark i opspillet.

Lewandowski gjorde dog skaden god igen ved lige før pausen at score.

Leipzig kom godt ud til anden halvleg, og der blev hurtigt udlignet igen. Efter en flot aflevering i dybden af Konrad Laimer kunne Christopher Nkunku med en tør afslutning gøre det til 2-2.

Men glæden varede ikke længe for gæsterne. Et par minutter senere straffede Bayern igen en Leipzig-bommert.