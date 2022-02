35-årig målræv dukkede Inter og åbnede titelkamp i Italien

AC Milans veteran Olivier Giroud havde tre magiske minutter og vendte 0-1 til en 2-1-sejr over Inter.

Olivier Giroud har sikret sig en passage i AC Milans omfattende klubhistorie. Lørdag lynede den 35-årige franske angriber to gange inden for tre minutter, da holdet besejrede lokalrivalen Inter med 2-1 i et intenst topbrag i Serie A. Inter havde ellers længe kontrol over derbyet og kom foran ved Ivan Perisic.

Men Giroud strålede med to fremragende aktioner i opgørets slutfase og var på den måde hovedansvarlig for, at den italienske mesterskabskamp igen er helt åben. Inter har 53 point for 23 kampe på førstepladsen, AC Milan har 52 point for 24 kampe. Napoli kan komme op på siden af Milan med en sejr over Venezia søndag. Nederlaget var Inters første i 15 ligakampe og det første på San Siro i Serie A siden oktober 2020. Milan havde sin del af boldbesiddelsen og et nærgående forsøg fra midtbanespilleren Sandro Tonali i første halvleg.

Men Inter viste i perioder, at holdet spillemæssigt har et gear mere end sine italienske konkurrenter for tiden. Denzel Dumfries havde tidligt bolden i nettet for Inter, men fik ikke scoringen godkendt, og senere misbrugte den hollandske wingback også en kæmpe chance i opgøret. Men efter en kort Milan-opblomstring slog Inter til efter 38 minutter. Et hjørnespark blev slået i feltet, hvor den kroatiske veteran Ivan Perisic fik alt for meget plads og upresset sendte bolden i nettet med en kontrolleret inderside. Inter havde flere optræk til et 2-0-mål i anden halvleg, hvor Milan sled og fightede forgæves i sin jagt på en udligning. Efter 75 minutter kom scoringen til 1-1. Giroud vandt en duel midt på banen og var kort efter på plads tæt under mål, da holdkammeraterne hurtigt havde omsat erobringen til en chance.

Kort efter viste den store angriber store tekniske kvaliteter, da han med et smart træk drejede rundt og sendte bolden i nettet for anden gang. Girouds landsmand Theo Hernández fik et direkte rødt kort i overtiden, da Milan kæmpede sejren hjem mod et desperat Inter-hold. Tidligere lørdag var midtbanespilleren Morten Frendrup på bænken for sin nye klub, Genoa, for første gang siden sit januarskifte fra Brøndby IF. Her blev han i hele opgøret og kunne se Genoa slide sig til 0-0 hos Roma. Hjemmeholdets Nicolo Zaniolo scorede ellers til 1-0 i overtiden, men målet blev annulleret, og en ophidset Zaniolo fik rødt kort for brok.

/ritzau/