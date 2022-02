Milan har kniven for struben i lørdagens derby mod Inter

Også den hollandske Milan-legende Ruud Gullit tror, at en Inter-sejr kan blive dødsstødet til hans tidligere klub, tilkendegiver han over for Corriere dello Sport.

- Med et potentielt forspring på ti point kan man ikke forestille sig at kæmpe sig tilbage mod et så nådesløst hold som Inter.

Holdet må med sikkerhed undvære den danske landsholdsanfører Simon Kjær der er ude resten af sæsonen, efter at han rev et korsbånd over i december.

Det er dog hverken angrebet eller forsvaret, der bliver afgørende for kampen, mener Inter-legenden Nicola Berti, som fremhæver Nicolò Barella, Marcelo Brozovic og Hakan Çalhanoglu som centrale aktører.

- Kampen vil blive afgjort på midtbanen, siger Berti til La Gazzetta dello Sport.

- Milan har ingen chance for at vinde. (Inter-træner, red.) Simone Inzaghis midtbanetrio er så sammenspillet, at de ligner nogen, der har spillet sammen hele livet. Inzaghi har intet at frygte.

Inter-træneren ser dog ikke lige så let på opgaven.