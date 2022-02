Greenwood er løsladt mod kaution efter voldtægtsanklager

Mason Greenwood er ikke længere i politiets varetægt.

Den 20-årige Manchester United-fodboldspiller er således blevet løsladt mod kaution.

Greater Manchester Police sætter ikke navn på, men oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at en 20-årig mand, der blev anholdt søndag, er blevet løsladt.

Mason Greenwood er mistænkt for et seksuelt overgreb, vold og for dødstrusler mod en kvinde.