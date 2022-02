Uro på hjemmefronten motiverer Burkina Fasos underdogs

Men de turbulente forhold på hjemmefronten er kun med til at motivere landets fodboldlandshold, som onsdag aften møder Senegal i semifinalen ved Africa Cup of Nations. Det siger landstræner Kamou Malo.

For mens landsholdet er i aktion ved den store turnering, som afholdes i Cameroun, så er der stor uro i hjemlandet. I sidste uge fratrådte præsidenten i Burkina Faso, Roch Kabore, ovenpå et militærkup.

Det er ikke kun Africa Cup of Nations-trofæet, Burkina Fasos bedste fodboldspillere i disse dage kæmper for.

Burkina Fasos militær afsatte landets regering, fordi man mente, at der ikke blev gjort nok for at støtte militærets kamp mod militante islamister i landet.

I november var der voldelige protester, efter at 49 militærpolitifolk blev dræbt i et militant angreb. Præsidentens afgang blev dengang også krævet.

- Vi har kæmpet med denne terrorisme i flere år nu, og det bliver ved at give vores befolkning sorg, så vores mål er at give dem noget at smile over, siger Kamou Malo.

- Vi vil ikke holde os tilbage, hvis vi gennem vores præstationer på banen kan give noget håb. Folk beder mig allerede om at tage trofæet med hjem, og det vil vi elske at gøre.

Burkina Fasos semifinale mod Senegal fløjtes i gang klokken 20. Torsdag spiller værterne fra Cameroun mod Egypten i den anden semifinale. Der er finale søndag.