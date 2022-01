Nicolai Jørgensen vender hjem til FCK efter tyrkisk brud

Mandag meddeler FCK, at hovedstadsklubben har indgået en aftale for resten af sæsonen med Jørgensen.

Han nåede at score to mål i 15 kampe for Kasimpasa i denne sæson. I FCK håber sportsdirektør Peter Christiansen på at få gang i den 31-årige angribers karriere igen.

- Vi håber og tror, at vi sammen kan få Nicolai tilbage til et rigtigt højt niveau det næste halve år, og så må vi se, hvad der sker derfra. Han har selv været meget motiveret for at komme tilbage til FCK, og vi glæder os til at have ham i klubben igen, siger sportsdirektøren.

Nicolai Jørgensen spillede for FCK i perioden 2012-2016 og scorede 51 mål i 137 kampe.