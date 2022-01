Everton har hevet Chelsea-legende ind som cheftræner

Frank Lampard er ny mand til at styre tøjlerne i Everton, som for nylig fyrede Rafael Benitez.

Det bliver Chelsea-ikonet Frank Lampard, som skal forsøge at bringe Everton op i den ende af Premier League-tabellen, hvor klubben føler, den hører til. Liverpool-klubben oplyser på Twitter, at man har hyret den tidligere Chelsea-spiller og -træner til at stå i spidsen for holdet på en aftale frem til sommeren 2024.

- Det er en kæmpe ære for mig at repræsentere og lede en klub med en historie og størrelse som Everton. Jeg er meget sulten efter at komme i gang, siger han til klubbens hjemmeside. Everton er en af de 12 klubber, som var med til at grundlægge det engelske ligasystem tilbage i 1888. Holdet har ni engelske mesterskaber på meritlisten, men det seneste var tilbage i 1987 - altså for oprettelsen af Premier League. Lampard afløser spanske Rafael Benitez, som klubben fyrede 16. januar efter en sløj første halvsæson.

Everton, der tidligere lå og flirtede med top-6, ligger aktuelt nummer 16 i Premier League-tabellen med blot fire point til nedrykningsstregen. Lampard blev en legende hos ligarivalerne Chelsea som spiller, hvor han var i mere end et årti og havde enorm succes. Det forsøgte han at gentage som cheftræner, da klubben i sommeren 2019 gav ham tøjlerne til det hold, han tidligere havde styret inde på grønsværen. Fra bænken havde Lampard det dog sværere. I januar 2021 var tilliden til Lampard væk, og han har været uden trænerjob siden. Før det var han i et års tid træner i Derby County i næstbedste række. Her nød han stor succes som trænerdebutant. Han tog holdet til playoff-finalen på Wembley, som dog blev tabt 1-2 til Aston Villa.

Mens Derby måtte blive nede, drog Lampard altså til Chelsea i det fine selskab.

43-årige Frank Lampard havde en glorværdig karriere som midtbanegeneral hos Chelsea og på det engelske landshold. Han spillede hele 648 kampe for Chelsea i karrieren og scorede 211 mål. Han lagde desuden op til 150 mål. Han var med til at vinde tre mesterskaber, fire FA Cup-titler, to Liga Cup-titler, én Champions League-titel samt Europa League én gang. Derudover spillede han 106 landskampe for England.

/ritzau/