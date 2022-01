Tyrkisk klub har ophævet med Nicolai Jørgensen

Han har i de seneste år haft nogle målfattige sæsoner med mange pauser på grund af skader. I denne sæson er blevet til 15 kampe og 2 mål for Kasimpasa.

- Vi vil gerne takke Nicolai Jørgensen for alt sit hårde arbejde for vores klub og ønsker ham det bedste med sin nye udfordring, lyder det fra Kasimpasa.

Nicolai Jørgensen havde på klubplan en god periode i FC København, hvor han scorede 51 mål i 137 kampe. I Feyenoord er Jørgensen noteret for 58 mål i 151 kampe.

21 mål i 32 ligakampe blev det til for den danske angriber, der på det tidspunkt var fast mand på det danske landshold.

Han blev Æresdivisionens topscorer i sin første sæson for Feyenoord og var med til at sikre holdet mesterskabet i 2017.

Inden skiftet sidste sommer til tyrkisk fodbold spillede 31-årige Nicolai Jørgensen for hollandske Feyenoord.

Han fik næsten hele sin fodboldopdragelse i traditionsklubben AB i Gladsaxe, inden turen for det dengang blot 19-årige talent gik videre til tysk fodbold i sommeren 2010.

Her ventede storklubben Bayer Leverkusen med en femårig kontrakt.

Men som mange andre unge spillere måtte Nicolai Jørgensen tage til takke med en tjans på bænken og enkelte indhop.

Det store gennembrud kom aldrig, og efter to år og et mindre succesfuldt lejeophold i Kaiserslautern stod FCK klar i kulissen i sommeren 2012. Og måske kan FCK igen - snart ti år senere - blive arbejdsgiver for angriberen.

Der har i hvert fald i de seneste dage været rygter om, at FCK skulle være tæt på at hente angriberen.