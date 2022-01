Liverpool-stjerne spillede hovedrolle i egyptisk triumf

Mohamed Salah har det med at bringe sig selv i fokus, og søndagens kvartfinale i Africa Cup of Nations mod Marokko var ingen undtagelse.

Liverpool-stjernen diskede op med både et mål og en assist, da Egyptens fodboldlandshold vandt 2-1 og banede sig vej til semifinalen.

Det holdt dog hårdt for egypterne, som kom bagud allerede efter syv minutter, og de to hold måtte i forlænget spilletid for at finde en vinder.