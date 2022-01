Andreas Skov Olsen skifter fra Bologna til Club Brugge

Han kom dog ikke til at spille den store rolle under EM, hvor Danmark nåede semifinalen. Her fik han kun spilletid i de to første gruppekampe.

Efterfølgende havde han dog stor succes i efterårets VM-kvalifikationskampe.

Derimod har han ikke haft samme succes på klubholdet i Bologna, hvor han i denne sæson ikke er noteret for et eneste mål.

Samlet set blev det til 71 kampe og 3 mål samt 5 assister for den italienske klub, der ligger nummer 13 i Serie A.

I Belgien skal han i stedet slås om topplaceringer. Club Brugge ligger efter 24 spillerunder på andenpladsen med ni point op til det sensationelle tophold, Royale Union Saint-Gilloise.