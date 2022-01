Årets kvindelige spiller skifter til Manchester United

Den danske landsholdsspiller Signe Bruun skal i resten af sæsonen spille for Manchester United.

Torsdag oplyser United, at Signe Bruun er hentet i franske Lyon på en lejeaftale for resten af sæsonen.

- Det er fantastisk at være her, jeg er virkelig glad for at komme til Manchester United. Det er en stor klub med en kæmpe historie.