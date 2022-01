Bayern München cruisede sig til pligtsejr i hovedstaden

Der var aldrig ret meget tvivl om udfaldet, da Bayern München søndag var på besøg hos Hertha Berlin i Bundesliga-regi.

Robert Lewandowski og co. var overlegne mod hovedstadsklubben og tog en stensikker sejr på 4-1.

Allerede efter små to minutter havde Bayerns Corentin Tolisso sendt bolden i mål, men scoringen blev så trukket tilbage efter et VAR-tjek for offside.