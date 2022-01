Lewandowski vinder Fifas pris som verdens bedste i 2021

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) uddelte mandag flere priser ved sit The Best-show i Zürich.

Her er et overblik over vinderne:

* Årets spiller, herrer: Robert Lewandowski (Bayern München).

* Årets spiller, kvinder: Alexia Putellas (Barcelona).

* Årets træner, herrer: Thomas Tuchel (Chelsea).

* Årets træner, kvinder: Emma Hayes (Chelsea).

* Årets målmand, herrer: Edouard Mendy (Chelsea).

* Årets målmand, kvinder: Christiane Endler (Paris Saint-Germain/Lyon).

* Fifa Fan Award: Danmark og Finlands fans.

* Fifa Fair Play Award: Danmarks herrelandshold og stab.

* Puskas Award (årets mål): Erik Lamela (Tottenham).

* Specialpriser: Christine Sinclair (Canada) og Cristiano Ronaldo (Portugal).

Kilder: fifa.com