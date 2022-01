Det danske herrelandshold i fodbold samt trænerne og lægestaben omkring holdet har mandag fået en stor international anerkendelse. De har således vundet Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) Fair Play-pris for 2021 for deres ageren omkring Christian Eriksens hjertestop under EM-kampen mod Finland 12. juni i Parken.

Prisen, der bærer navnet The Best Fifa Fair Play Award, blev uddelt i forbindelse med et show i schweiziske Zürich. Det bestod primært af prismodtagere og gæster, der deltog online. Heriblandt var Christian Nørkjær, chef for herrelandsholdet, der takkede for prisen. - Vi er glade og stolte over at have modtaget denne pris. Det var en meget vanskelig periode, hvor spillerne og staben viste, at vi har et stærkt fællesskab og nogle gode værdier. - Alle på og uden for banen tog ansvar og med opbakning fra vores fans og hele nationen kom vi godt igennem det og turneringen, siger Christian Nørkjær ifølge dbu.dk.

Prisen har under forskellige navne eksisteret siden 1987 og er tidligere blevet vundet af blandt andet spillere, hold, fans, forbund og organisationer. Senere på aftenen blev også både de danske og finske fans i Parken 12. juni hyldet med Fifa Fan Award. Den fik de blandt andet for deres ageren, mens Eriksen blev behandlet. Fifa fremhævede blandt andet, at de finske og danske fans skiftevis råbte ”Christian” og ”Eriksen” fra tribunerne. 29-årige Christian Eriksen faldt mod Finland om med hjertestop i forbindelse med et indkast, men en hurtig indsats af holdkammerater, lægestab og andre reddede kreatørens liv. Han har siden fået indopereret en hjertestarter og genoptræner nu med henblik på at genoptage karrieren.

Han har fået ophævet sin kontrakt med Inter, da man ikke må spille med hjertestarter i Italien, og er på udkig efter en ny arbejdsgiver. De to andre nominerede i Fair Play-kategorien var Celtic-profilen Scott Brown og Watfords cheftræner, Claudio Ranieri. Brown var nomineret for at vise solidaritet med Glen Kamara før en kamp mellem Celtic og Rangers. Den finske midtbanespiller var kort forinden blevet udsat for racisme i en europæisk kamp. Ranieris nominering stammer fra hans tid som Sampdoria-træner, da han fik sit hold til at hylde det nykårede mesterhold, Inter, med en såkaldt pasillo. Det er en slags æresport, som spillerne former, mens de klapper mesterholdet på banen inden et indbyrdes opgør. Allerede i august blev indsatsen omkring Christian Eriksens hjertestop hyldet. Dengang fik landsholdets anfører Simon Kjær og lægestaben prisen Uefa President’s Award 2021 af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

/ritzau/