Wenger er klar til nyt fodboldjob til nytår

Den tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger kan være på vej tilbage til fodboldverdenen, godt et halvt år efter at han stoppede i London-klubben.

Wenger fortæller til den tyske avis Bild, at han forventer at genoptage sin karriere fra nytår, og at han har flere muligheder på hånden.

- Jeg regner med, at jeg begynder igen 1. januar. Jeg ved endnu ikke hvor.

- Der er forbund og landshold, det kunne også være i Japan. Fra mine 22 år i Arsenal har jeg stor erfaring på forskellige niveauer. Der er forespørgsler fra hele verden, siger Wenger til Bild.

Den snart 69-årige franskmand indledte trænerkarrieren i sit hjemland i midten af 1980'erne, inden han havde et kort ophold hos Nagoya Grampus Eight i den japanske liga i 1995-96.

Han blev hentet til Arsenal som manager i oktober 1996 og fik næsten 22 år på posten, inden han trådte tilbage ved afslutningen af sidste sæson.

Især i første halvdel af sin lange regeringsperiode havde Wenger stor succes, og under hans ledelse vandt Arsenal tre engelske mesterskaber.

Seneste titel kom dog i hus helt tilbage i 2004, og de senere år kom Wenger under hård beskydning fra utilfredse fans, der kunne se klubben halte efter de øvrige tophold i Premier League.