Kent Nielsen skal være ny træner i Silkeborg IF

Silkeborg IF har ansat en ny cheftræner efter Peter Sørensens fyring. Kent Nielsen overtager rollen som cheftræner per 1.juni 2019. Grunden til den sene begyndelse er, at Nielsen for nyligt har undergået en ankeloperation. det oplyser SIF i en pressemeddelelse.

Derfor er den tidligere SIF-spiller og ex-træner i Skive og FC Vestsjælland, Michael Hansen, ansat for resten af denne sæson, hvorefter han overgår til en ny stilling som head of coaching i klubben.

»Vi har fundet den suverænt stærkeste løsning, vi kunne opnå i den situation, vi er i. Kent er en meget dygtig træner, og han passer ind i klubbens kultur, strategi og måden, vi gerne vil spille fodbold på. Omstændighederne gør, at han først kan tiltræde 1. juni 2019, og derfor er jeg meget glad for, at Michael Hansen har kunnet træde til. Den primære aftale med ham er, at han skal være vores nye head of coaching, men at han, indtil Kent Nielsen kan tiltræde, varetager jobbet som cheftræner. Han kommer som det friske pust med ny energi her og nu,« siger sportschef Jesper Stüker.

Michael Hansen har spillet 214 kampe for SIF i to perioder, først 1991-96 og dernæst 2006-07. Efter afslutningen på karrieren var han træner på Silkeborg Fodbold College inden karrieren førte ham videre til cheftrænerjobs i Skive IK og FC Vestsjælland. Jobbet som head of coaching er en nyoprettet stilling i SIF og et nyt DBU-krav for klubber med A-licens.

Kent Nielsen har skrevet en treårig kontrakt med Silkeborg IF fra 1. juni 2019. Den 56-årige træner har senest været tre sæsoner i OB. Han har derudover i godt 18 år stået i spidsen for AGF, AC Horsens, Brøndby og AaB.

»Jeg glæder mig til opgaven i Silkeborg og være med til at præge og indfri de sportslige mål, som klubben har. Jeg kender SIF som en sund klub med gode værdier og et flot talent-set-up. Når man som jeg har været med i en del år, så er der en stor tilfredsstillelse i at være med til at udvikle nye spillere. Det ser jeg frem til at blive en del af,« siger Kent Nielsen, der efter ankeloperationen skal gennem et halvt års genoptræning.

Michael Hansen tiltræder sin stilling allerede onsdag, hvor han træner med truppen.