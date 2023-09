»Jeg vil nyde den sidste kraft, som denne trøje giver mig.«

Sådan lød ordene fra den 29-årige Sepp Kuss forud for årets sidste og 21. etape af årets Vuelta a España, til TV2 Sport. Søndag forsvarede amerikaneren for sidste gang den røde førertrøje og kan nu kalde sig vinder af den spanske grand tour.

Præcis som ventet forløb de cirka 100 km paradekørsel i ro og mag, bortset fra et twist halvvejs i form af et udbrud. Indtil da var der dog tid til hyggestemning i feltet, hvor rytterne til at starte med holdt farten lav og snakkede på tværs af holdene. Imens var der hele turen store smil at finde i Jumbo-Visma-lejren, og flere gange blev løbets nummer ét, to og tre; Sepp Kuss, Jonas Vingegaard og Primož Roglič, fanget skulder ved skulder, mens de sammen kunne nyde det historiske moment.