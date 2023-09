Historisk bedrift

Som kilometerne blev spist, blev det mere og mere klart, at dagens vinder skulle findes i udbruddet. Tilbage i feltet satte Jonas Vingegaard og holdkammeraterne et stabilt tempo og sørgede for, at der ikke kom afgørende tidsforskelle i top-ti trods sporadiske forsøg fra flere om at ændre ved de sekundære placeringer i klassementet.

Foran kunne Andreas Kron ikke følge med, da Remco Evenepoels tropper øgede tempoet i forsøget på at sikre belgieren etapesejren. Men flere af de andre profiler i udbruddet havde set skriften på væggen og prøvede at stikke fra Remco Evenepoel.

Det endte i en spurt blandt de stærkeste fem i udbruddet, og her snød Wout Poels akkurat Remco Evenepoel og de andre for sejren.

»Vi gjorde det,« lød det fra en lykkelig Sepp Kuss, da han trillede over målstregen til sin lige så lykkelige hustru, før han blev omfavnet af holdkammeraterne.

Resultaterne på 20. etape betyder, at Jumbo-Visma nu kun er 100 km paradekørsel fra en historisk bedrift. Aldrig har samme hold vundet alle tre Grand Tours i samme sæson. Ikke nok med det vil Jumbo-Visma også have vundet alle tre Grand Tours samme sæson med tre forskellige ryttere, efter Primož Roglič vandt Giro d’Italia, og Jonas Vingegaard vandt Tour de France i sommer.

Også fra et dansk perspektiv er denne Vuelta historisk. Aldrig før er en dansker endt på podiet. Det laver Jonas Vingegaard om på søndag aften.

»Det er helt fantastisk. Jeg er så glad på Sepp Kuss’ vegne og på holdets vegne over, at vi både bliver nummer ét, to og tre. Det overrasker også os selv, så det er svært at sætte ord på. Det har været en historisk sæson for os, og det har været fedt at være en del af,« lød det fra Jonas Vingegaard efter etapen.

»Jeg vil bare nyde det her og se frem til i morgen, hvor vi alle skal på podiet,« lød det fra danskeren, der røbede, at der venter god mad og et glas champagne på hotellet i aften.