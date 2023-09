Vuelta-ryttere ankom til hviledagslejr midt om natten

Holdtidskørslen på 1. etape blev for mange af holdenes vedkommende kørt i mørke og silende regn.

Dagen efter skulle der højlydt rytterbrok til for at flytte det punkt, hvor tiden blev noteret, til ni kilometer før mål. Og på 3. etape var den så gal kort efter målstregen, hvor Remco Evenepoel væltede efter et sammenstød.

Så sent som på søndagens 9. etape skulle Vueltaen igen improvisere, da mudder på den afgørende stigning tvang organisationen bag til at registrere rytternes tid godt to kilometer fra mål.

Det var dog en beslutning, som faldt i god jord hos den danske bjergstjerne Jonas Vingegaard.

Vueltaen fortsætter tirsdag med en enkeltstart, der starter og slutter i Valladolid.