Vingegaard roser beslutning om improviseret målstreg

Det falder i god jord hos cykelrytteren Jonas Vingegaard, at løbsledelsen i Vuelta a España valgte at se bort fra de sidste to kilometer i klassementkampen søndag.

På grund af regnvejr og deraf mudder på 9. etapes sidste stigning blev tiden allerede taget godt to kilometer fra målstregen.

Alt andet havde skabt for usikre forhold, mener Jumbo-Vismas danske stjerne.