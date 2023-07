Vollering knækker legende og holdkammerat på Tourmalet

Danske Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) kunne ikke følge med de allerbedste lørdag, men fandt sit eget tempo og sluttede som nummer ni på etapen, hvilket rykker hende op på en samlet ottendeplads.

7. etape var kort, men bød på et par meget store udfordringer. Allerede på den første, Col d’Aspin, satte Annemiek van Vleuten tempoet så meget i vejret, at størstedelen af det allerede stærkt reducerede felt ikke kunne følge med.

Kun Vollering og Niewiadoma kunne følge den hollandske veteran, mens Cecilie Uttrup Ludwig måtte nøjes med en plads i gruppen af forfølgere.

Trioen nåede sammen over toppen af Col d’Aspin, men så gik der taktik i den på nedkørslen. Van Vleuten ville have Vollering frem, men det havde SD Worx-kaptajnen ikke lyst til, og Niewiadoma udnyttede den dårlige stemning til at stikke afsted.