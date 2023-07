Vingegaard har meldt sig til rådighed ved OL næste år

- Det er ikke en rute, der passer mig 100 procent, og der er mange andre gode danskere, så det kan være, at han fravælger mig, siger Vingegaard.

Ved OL i Paris skal rytterne ud på 273 kuperede kilometer med 2800 højdemeter.

Anders Lund sagde kort efter til TV 2, at han hilser klarmeldingen fra Vingegaard velkommen og håber at se Tour-vinderen på landsholdet i 2024, men en OL-billet kan han endnu ikke love.

Landstræneren forklarer, at han efter alt at dømme skal udtage fire ryttere til OL, og at det ikke er sikkert, at der bliver plads til Vingegaard.