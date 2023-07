Ikke siden 2018 var han kørt først over stregen i et cykelløb. Men alligevel troede Sylvan Adams på, at Froome kunne komme tilbage til fordums styrke.

Der var i hvert fald ikke tale om, at superstjernen blev hentet for omtalens skyld, forsikrer han.

- Vi løb en risiko, men vi skrev kontrakt med den bedste grand tour-rytter i den her generation, og jeg var villig til at løbe den risiko, for vi var et lille hold, som over natten kunne håbe på at blive bejler til Tour de France-sejren.

- Det løftede vores profil, men det er ikke en pr-øvelse. Min idé var, at vi fik en rytter, som var relevant i det samlede klassement i Tour de France. Men det er ikke sket, siger Chris Froome.

Den 38-årige brite blev sorteret fra årets Tour de France-trup og har helt åbent fortalt, at det gjorde ham dybt skuffet.