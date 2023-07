Tour de France 2023 har mest af alt været én lang lidelseshistorie for den hollandske Quick-Step-sprinter Fabio Jakobsen. Efter et styrt tidligt har han virket mere og mere modløs, og nu stiger han af Tour-feltet.

Holdet skriver torsdag i en pressemeddelelse, at Jakobsen ikke stiller til start på 12. etape.

- Jeg er meget trist over at forlade løbet, for jeg havde store ambitioner for løbet og ønskede at være på mit bedste med holdet, siger Jakobsen i pressemeddelelsen.