Tadej Pogacar (UAE Emirates) formåede torsdag at hale ind på Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) igen, da han satte danskeren til vægs på 6. etape af Tour de France.

Men undervejs var sloveneren nervøs for, at det ville gå som onsdag, hvor det var Vingegaard, der knækkede ham.

- Da Jumbo-Visma begyndte at køre på Col du Tourmalet, tænkte jeg, at det kommer til at gå som i går (onsdag, red.), og vi kan pakke vores tasker og tage hjem.