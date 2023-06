Søren Kragh og Magnus Cort er klar til Tour de France

Ved årsskiftet kom han på kontrakt hos Alpecin, hvor hollandske Mathieu van der Poel er den ubestridte stjerne.

Ud over de to kommer Alpecin-holdet til at bestå af sprinteren Jasper Philipsen, Jonas Rickaert, Ramon Sinkeldam, Silvian Dillier, Quinten Hermans og Michael Gogl.

Søren Kragh Andersen tager formentlig til Tour de France med en målsætning om at udbygge antallet af etapesejre i det store franske løb. I 2020 vandt han to af slagsen.

Søndag viste han, at formen er fin. Han spillede en af hovedrollerne ved DM i Aalborg, men måtte strække våben, da den senere vinder, Mattias Skjelmose, gav den gas op ad en stigning med ti kilometer til mål.

Han fortalte efter løbet Ritzau, at han kan løfte niveauet yderligere i Frankrig.