Mäders dødsfald får holdet til at trække sig i Schweiz

Cykelrytteren Gino Mäders tragiske dødsfald på torsdagens etape af Schweiz Rundt får nu hans hold Bahrain Victorious til at trække sig fra resten af løbet efter at have kørt den korte mindeetape fredag.

Det meddeler holdet på Twitter.

Dermed udgår danske Johan Price-Pejtersen også af løbet, da han var holdkammerat med Gino Mäder hos Bahrain Victorious.