12/07/2023 KL. 09:00

Uno-X vil have danske verdensstjerner og modbevise skeptikerne: »Det er sundt med en skepsis«

Skandinaviens største cykelhold har forsøgt at skabe en ny form for forretningsmodel, ligesom chefen er klar til at svare på den slags kritiske spørgsmål, der normalt rammer hold som UAE og Bahrain.