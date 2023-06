30/06/2023 KL. 17:00

For abonnenter

Overblik: Lær alt om holdene i Tour de France 2023

Sponsorerne bag årets Tour-hold beskæftiger sig med alt fra shampoo over fugemasse til udvinding af brændstof, og et par af holdene har endda et helt land i ryggen. Her er overblikket over de 22 hold i Tour de France.