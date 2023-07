Det er blevet opsummeret meget præcist af en dansker med tilknytning til Tadej Pogacar.

UAE-rytteren Mikkel Bjerg har konstateret, at det indimellem er som at se et »juniorløb, hvor én af deltagerne er kommet i puberteten før alle andre«.

Ordene var møntet på holdkaptajnen efter slovenerens sejr på 6. etape under Tour de France 2022. Det kunne lige så godt gælde for Jonas Vingegaard, der senere viste sig at være den stærkeste af alle under den franske rundtur.