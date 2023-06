Vingegaards holdkammerat triumferede igen i Dauphiné

- Det er vanvittig fedt. Vi vidste godt, at Christophe var hurtig, men det er imponerende, at han slog nogle af verdens bedste sprintere, siger Jonas Vingegaard til TV 2 Sport efter holdkammeratens triumf.

Etapen var længe begivenhedsløs, men en spurt om bonussekunder lidt over 50 kilometer før mål skabte lidt spænding.

Klassementets nummer et og to, Christophe Laporte og Julian Alaphilippe, var i direkte duel om førertrøjen, og Laporte kom først og udbyggede sin føring. Det samme gjorde han senere ved at vinde etapen.