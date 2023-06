Tidligere verdensmester spurtede sig til sejr i Dauphiné

I den samlede stilling er Alaphilippe dog kun nummer to efter Christophe Laporte, der vandt søndagens etape i det franske løb. De to franskmænd står noteret for samme tid efter de to etaper.

Løbsfavoritten Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) var mandag med fremme i feltet til det sidste og krydsede målstregen som nummer 20, men mandagens etape var ikke udelukkende god for danskeren.

Tidligt på etapen var en række ryttere i asfalten, og massestyrtet førte til, at tre ryttere udgik af etapeløbet. Blandt dem var Vingegaard-hjælperen Steven Kruijswijk.