Primoz Roglic vinder Giroen for første gang

Det til trods for at Roglic få kilometer fra mål på 20. etape ramte et mindre hul i asfalten, der gjorde, at han tabte kæden.

Det kostede dyrebare sekunder, og hjælpen med at få skiftet cykel var heller ikke ligefrem hurtig fra Jumbo-Visma-holdet.

Men uheldet endte dog ikke med at betyde noget for Roglic, der vandt med nok sekunder til at tage sejren komfortabelt alligevel.

Det endte med, at Roglic vandt med en margin på 14 sekunder til Geraint Thomas fra Ineos på andenpladsen. På tredjepladsen kom portugisiske Joao Almeida fra UAE med 1 minut og 15 sekunder op til Roglic.

Sloveneren har tidligere vundet Vuelta a Espana i 2019, 2020 og 2021 samt fået en andenplads i Tour de France.