Styrt sender nummer tre ud af Giroen

Den førende i Giroen, holdkammeraten Geraint Thomas, og Primoz Roglic (Jumbo-Visma) var ligesom Tao Geoghegan Hart involveret i styrtet. Slovenske Roglic er nummer to i klassementet.

Blot fem sekunder afskilte de tre bedste i Giroen forud for 11. etape, hvor Hart havde en realistisk chance for at lande sejren.

Umiddelbart efter det skæbnesvangre styrt gik det også galt for Movistar-rytteren Oscar Rodriguez, der mistede kontrollen og kørte ind i et vejskilt. Spanieren måtte efterfølgende stå af cyklen.