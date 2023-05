Det er den 14. Giro d’Italia-triumf for Danmark, der nåede at opleve en 11 år lang sejrstørke efter Lars Baks etapesejr i 2012. Nu er forløsningen blevet opnået to gange inden for en uge efter Mads Pedersens sejr på 6. etape.

Til gengæld oplevede en anden dansk rytter en skuffelse i løbet af tirsdag. Mads Würtz Schmidt måtte trække sig inden 10. etape på grund af sygdom. Det blev derfor ikke i den italienske grand tour, at den tidligere danmarksmester fik revancheret et par skuffende sæsoner.

Anderledes succesfuld har de seneste par år været for Magnus Cort, der hentede karrierens anden Tour de France-sejr i 2022. Derudover har han vundet seks etaper i Vuelta a Espana og er dermed i alt nået op på ni grand tour-etapesejre.