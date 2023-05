Mads Pedersen skrev sig ind i historien - igen - og afsluttede en dansk sejrstørke i Giro d'Italia

Trek-Segafredo ledte an i jagten, der kulminerede inden for det sidste par hundrede meter. Her trådte Mads Pedersen uimodståeligt an og spurtede forbi den colombianske sprinter Fernando Gaviria, inden han henviste det 22-årige stortalent Jonathan Milan til andenpladsen.

Forløsningen var tydelig, efter danskeren var blevet nummer to på tredje etape og treer på 5. etape.

»Det er rart efter et par mislykkede forsøg. Det blev sindssygt tæt til sidst, og jeg er bare glad for at kunne give drengene en sejr. Nu har jeg dummet mig et par gange, hvor jeg ikke har stolet på min lange spurt,« sagde en storsmilende Mads Pedersen til Discovery+ efter sejren.

Mads Pedersen har allerede skrevet historie flere gange gennem sin karriere, ikke mindst med sejren ved VM i landevejscykling 2019. Siden da vandt han pointkonkurrencen i Vuelta a Espana, hvilket ingen anden dansker har formået at gøre under en grand tour.