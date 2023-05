Brølstærk Evenepoel bankede Roglic og vandt Giro-åbner

Cort endte som nummer 40. Bedre gik det for Mads Pedersen, der er taget til Italien med et mål om at vinde Giroens pointtrøje.

Eksverdensmesteren ser ud til at være i god form. Pedersen satte nye bedste mellemtider undervejs og kom også i mål i foreløbig bedste tid.

Det var dog inden, de helt store favoritter var blevet sendt afsted, og Pedersen endte altså også med at blive overgået af flere, så han endte på 12.-pladsen.

Mads Würtz Schmidt endte som nummer 27.

Enkeltstarten blev kørt fra Fossacesia til Ortona på den italienske østkyst. På nogle strækninger kørte rytterne på en cykelsti nærmest helt ude i vandkanten, inden det på de sidste par kilometer gik lidt opad mod mål.