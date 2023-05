Det fik Jumbo-Visma til at hidkalde Sam Oomen. Det var desuden meningen, at Wilco Kelderman skulle have stillet op i Giroen for Jumbo-Visma, men den plan blev sløjfet, da han fortsat er ukampdygtig efter et styrt i april.

Primoz Roglic jagter i dette års Giro sin første samlede sejr i løbet. I 2019 blev han nummer tre i klassementet. I mellemtiden har han vundet Vuelta a Espana tre gange.

Roglic ventes at skulle kæmpe med belgiske Remco Evenepoel om den samlede sejr.