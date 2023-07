Den unge kvinde fumler med sin telefon. Hun prøver at grine afvæbnende, men det har den modsatte effekt. Jonas Vingegaard smiler roligt, tilsyneladende upåvirket af situationen.

Solen skinner ned på de mange udenlandske biler, der har fragtet hollandske, tyske og belgiske journalister op til toppen af Danmark. De er alle kommet for at tale med den 26-årige cykelrytter, der lige er trådt ud foran Hotel Pinenhus med udsigt til Sallingsundbroen. Der er næsten tre måneder til titelforsvaret i Tour de France, men det er alligevel sidste chance for at tale med den forsvarende vinder, inden han gemmer sig væk for at kunne fortsætte sine forberedelser.