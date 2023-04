Kamp fører dannebrogstrøjen til sejr i fransk etapeløb

Fredag var i det hele taget glimrende dag for dansk cykling. Ud over Kamps sejr forsvarede Jonas Vingegaard sin førertrøje i Baskerlandet Rundt, hvor Mattias Skjelmose blev nummer tre og rykkede op på den samlede fjerdeplads.

Og i et helt tredje løb under Den Internationale Cykelunion (UCI) vandt Mathias Bregnhøj 2. etape af Circuit des Ardennes og kørte sig samtidigt i det franske løbs førertrøje før de to afsluttende etaper.