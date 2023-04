Brian Holm gør comeback for ungdomsklub efter 25 års løbspause

- Det er det samme, om jeg skal køre Tour de France, Flandern Rundt eller et løb ude på Amager.

Det var vreden, der drev ham, dengang i 1970’erne.

Klubben blev adgangsbillet til en karriere som sportsstjerne og væk fra en tilværelse, hvor han skulle ”op kvart i fem, cykle til Roskilde og stå på et stillads resten af sit liv”.

- Jeg blev klubmester i 1978 og kom i Amagerbladet første gang.

Det blev et vendepunkt.

- Det var sådan lidt en fuckfinger til alle dem, der havde sagt, at jeg aldrig blev til noget. Til skolelærerne og til alle dem, der havde tævet mig. Jeg fik mange tæsk derude, da jeg var lille, siger Brian Holm.

Børnene på Amager var ”ikke guds bedste”. Hans mor var lykkelig for, at han hang ud i klubhuset, hvor han de første år var bedre til snooker i kælderen end til at køre løb.