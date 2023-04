Selv i de mest velfungerende partnerskaber kan der opstå en ulige fordeling af opmærksomheden.

Kjeld Petersen oplevede det med Dirch Passer. Simon & Garfunkel var præget af jalousi frem mod opsplitningen af den musikalske duo. I et afsnit af tv-serien ”Klovn” kæmper Frank Hvam og Casper Christensen for at være instruktøren Erik Balling frem for samarbejdspartneren Henning Bahs i deres indbyrdes forhold.