Jonas Vingegaard har senest brugt de andalusiske bjerge til at levere det, der er drømmen for arrangørerne af Postnord Danmark Rundt.

Under Gran Camino strømmede begejstrede tilskuere ud i vejkanten for at se Tour de France-mesteren vinde hele løbet.

Et tilsvarende scenarie kunne få interessen til at eksplodere under Danmarks største cykelløb til august.