En mørk nuance sniger sig ind i det ellers lyse blik. Michael Valgren fylder sit glas med vand og drikker det i en slurk.

»Jeg har egentlig ikke haft noget problem med at tale om, hvad der skete. Jeg kan huske det hele. Det var et uhyggeligt styrt. Helt sikkert. Men jeg ved, hvad der gik galt. Indimellem har jeg været irriteret på mig selv. Mest fordi jeg ikke fulgte min mavefornemmelse. Jeg kørte lidt for stærkt – lidt meget for stærkt,« indskyder han med et skævt smil.