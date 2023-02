Casper Pedersen sprinter sig til sejr i Portugal

På smart vis var Casper Pedersen nærmest klistret fast til Marijn van den Bergs baghjul, og det var et klogt træk.

Det så legende let ud for den 26-årige dansker at passere hollænderen på de sidste omkring 100 meter.

Belgieren Rune Herregodts klemte sig ind på andenpladsen og passerede også Marijn van den Berg, der ikke fik nok ud af Magnus Corts forarbejde.

Figueira Champions Classic er et endagsløb, som søndag blev afviklet for første gang.

Ruten løb fra Sao Pedro til Figueira da Foz, og de 190 kilometer bød på kuperet terræn og lå bedst til de sprintere, der kunne lidt af hvert.