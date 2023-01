Det så ud til at stoppe lige så brat, som det begyndte.

Nairo Quintana dukkede op som enhver romantikers drøm. Modig. Egenrådig. Impulsiv. Offensiv.

Med sin udtryksløse, nærmest mutte mimik har den stædige colombianer begivet sig ud på adskillige solotogter - lidt ligesom da han som barn oksede rundt i Andesbjergene for at køre den 16 km lange vej til skole eller rundt i landsbyer for at sælge grøntsager fra familiens gård.