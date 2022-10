Dansk World Tour-cykelrytter indstiller karrieren

Asbjørn Kragh Andersen kører cyklen i garagen.

Den 30-årige cykelrytter, der er storebror til Søren Kragh Andersen, har således besluttet sig for, at den professionelle karriere er slut.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- For mig er det på ingen måde trist. Tværtimod ser jeg frem til at gå imod et nyt kapitel i mit liv. Men samtidig vil jeg også gerne fortælle, at det har været en oplevelse, jeg ikke ville være foruden, siger han til mediet.