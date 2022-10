Mørkøv og Larsen skuffede fælt i fransk triumf på cykelbanen

Men det var tydeligt, at Mørkøv og Larsen ikke var interesserede i at tømme energidepoterne i den første halvdel af de i alt 200 omgange på velodromen.

De holdt sig tilbage, og efter 100 omgange var de nede som nummer seks med otte point op til Frankrig, der var i front. Og så var det på tide at røre på sig.

Med 98 omgange igen forsøgte Mørkøv at slå til med et angreb, men der var ikke tilstrækkelig saft og kraft i trådet, så det blev hurtigt neutraliseret.

Frankrig blev samtidig ved med at hale point i land, mens de to danskere fortsat var passive. Og det tydede på, at der bare ikke var kræfter til mere.

I hvert fald gik Danmark i stå ved 15 point, mens især Frankrig, Holland og Australien trak fra og kom mere end 20 point foran. Det ville betyde, at danskerne skulle ud at vinde en omgang på de andre for at komme tilbage, men det var de aldrig i nærheden af.

Til sidst snuppede Frankrig en omgang og dermed 20 point, og så brød jublen ud på tilskuerpladserne.