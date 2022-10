Pogacar varmede op til Vingegaard-duel med italiensk sejr

24-årige Pogacar rundede dermed 45 professionelle sejre i sin karriere.

To af dem er samlede sejre i Tour de France i 2020 og 2021. I år blev UAE-stjernen distanceret med næste tre minutter af Jonas Vingegaard, som dermed hentede sin klart største triumf i karrieren.

Lørdag stiller Pogacar op som forsvarende mester i sæsonens sidste monument, Lombardiet Rundt.

Med i feltet er også Vingegaard, der har netop Lombardiet Rundt som sit store mål i efteråret.

Jumbo-Visma-danskeren vandt i sidste uge to etaper og blev nummer to samlet - et sekund efter Matej Mohoric - i det kroatiske etapeløb CRO Race.